В Перми подготовят три крещенские купели

В Перми на праздник Крещения, в ночь на 19 января, оборудуют три места для купания жителей.

Вблизи специально оборудованных купелей обустроят места, где все желающие смогут переодеться и согреться, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал городской мэрии.

Также у купелей будут дежурить спасатели и медики.

«Откажитесь от купания в самостоятельно организованных частными лицами купелях и не забывайте про правила безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее терапевт Ольга Минина в интервью телеканалу «360» дала рекомендации россиянам, которые планируют принять участие в крещенских купаниях.