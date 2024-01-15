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В Перми подготовят три крещенские купели

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В Перми на праздник Крещения, в ночь на 19 января, оборудуют три места для купания жителей.
В Перми подготовят три крещенские купели
  • РИА Новости

Вблизи специально оборудованных купелей обустроят места, где все желающие смогут переодеться и согреться, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал городской мэрии.

Также у купелей будут дежурить спасатели и медики.

«Откажитесь от купания в самостоятельно организованных частными лицами купелях и не забывайте про правила безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее терапевт Ольга Минина в интервью телеканалу «360» дала рекомендации россиянам, которые планируют принять участие в крещенских купаниях.

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