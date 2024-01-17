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В Подмосковье рассказали о работе общественного транспорта в крещенскую ночь

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В Московской области в крещенскую ночь продлят работу автобусов. Они будут курсировать до 03:00.
В Подмосковье рассказали о работе общественного транспорта в крещенскую ночь

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

«По традиции в Крещение работа части автобусов, следующих по маршрутам до храмов и купелей, будет продлена до трёх часов ночи. Это позволит обеспечить комфортный проезд для жителей и гостей региона. Изменения затронут 325 маршрутов, следующих до 227 мест купания верующих», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.

По его словам, в транспортном обслуживании будет задействовано свыше 1,8 тыс. автобусов.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе к празднику Крещения планируют организовать 44 купели в 29 муниципалитетах региона.

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