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В Кузбассе обустроят 44 крещенских купели

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В Кузбассе к празднику Крещения планируют организовать 44 купели в 29 муниципалитетах региона.
В Кузбассе обустроят 44 крещенских купели
  • РИА Новости

У мест купаний будут дежурить сотрудники МЧС, МВД, администраций, а также медики и волонтёры — всего 532 человека и 180 единиц техники, сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Все купели будут оборудованы соответствующим образом. Помимо этого, откроют 67 пунктов обогрева, 22 точки питания и 43 точки с горячими напитками.

Крещенские богослужения пройдут в 215 храмах и церквях региона. По предварительным данным, в них примут участие более 24 тыс. человек.

Ранее терапевт Ольга Минина в интервью телеканалу «360» дала рекомендации россиянам, которые планируют принять участие в крещенских купаниях.

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