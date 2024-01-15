В Кузбассе обустроят 44 крещенских купели
- РИА Новости
У мест купаний будут дежурить сотрудники МЧС, МВД, администраций, а также медики и волонтёры — всего 532 человека и 180 единиц техники, сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Все купели будут оборудованы соответствующим образом. Помимо этого, откроют 67 пунктов обогрева, 22 точки питания и 43 точки с горячими напитками.
Крещенские богослужения пройдут в 215 храмах и церквях региона. По предварительным данным, в них примут участие более 24 тыс. человек.
Ранее терапевт Ольга Минина в интервью телеканалу «360» дала рекомендации россиянам, которые планируют принять участие в крещенских купаниях.