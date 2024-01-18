СК: в Подмосковье завели дело по информации об издевательстве над школьником
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом, как пишет РИА Новости, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК России Ольга Врадий.
Она рассказала, что сотрудники учебного заведения применяли физическую силу к одному из школьников и оказывали на него моральное давление.
Его госпитализировали.
Аналогичные действия совершались и в отношении сестры мальчика.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с фактом издевательств подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Пермском крае.
25 декабря глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с избиением школьника в Кемерове.