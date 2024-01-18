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СК: в Подмосковье завели дело по информации об издевательстве над школьником

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В городе Истре в Подмосковье возбудили уголовное дело после информации из Telegram-канала о том, что сотрудники школы применяли физическую силу к 11-летнему мальчику.
СК: в Подмосковье завели дело по информации об издевательстве над школьником
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом, как пишет РИА Новости, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК России Ольга Врадий.

Она рассказала, что сотрудники учебного заведения применяли физическую силу к одному из школьников и оказывали на него моральное давление.

Его госпитализировали.

Аналогичные действия совершались и в отношении сестры мальчика.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с фактом издевательств подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Пермском крае.

25 декабря глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с избиением школьника в Кемерове.

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