СК: в Подмосковье завели дело по информации об издевательстве над школьником

В городе Истре в Подмосковье возбудили уголовное дело после информации из Telegram-канала о том, что сотрудники школы применяли физическую силу к 11-летнему мальчику.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК России Ольга Врадий.

Она рассказала, что сотрудники учебного заведения применяли физическую силу к одному из школьников и оказывали на него моральное давление.

Его госпитализировали.

Аналогичные действия совершались и в отношении сестры мальчика.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с фактом издевательств подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Пермском крае.

25 декабря глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с избиением школьника в Кемерове.