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Бастрыкин поручил завести дело после издевательств над мальчиком под Пермью

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с фактом издевательств подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Пермском крае.
Бастрыкин поручил завести дело после издевательств над мальчиком под Пермью
  • © СК РФ

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Председатель Следственного комитета России поручил  возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае», — указывается в заявлении.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в деревне Кондратово Пермского муниципального округа. Региональный СК уже проводит доследственную проверку по факту издевательств.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД намерены провести проверку по факту появления в сети видео об издевательствах подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Перми.

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