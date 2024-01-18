Бастрыкин поручил завести дело после издевательств над мальчиком под Пермью

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с фактом издевательств подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Пермском крае.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае», — указывается в заявлении.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в деревне Кондратово Пермского муниципального округа. Региональный СК уже проводит доследственную проверку по факту издевательств.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД намерены провести проверку по факту появления в сети видео об издевательствах подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Перми.