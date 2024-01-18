Бастрыкин поручил завести дело после издевательств над мальчиком под Пермью
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Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае», — указывается в заявлении.
По имеющимся данным, инцидент произошёл в деревне Кондратово Пермского муниципального округа. Региональный СК уже проводит доследственную проверку по факту издевательств.
Ранее сообщалось, что сотрудники МВД намерены провести проверку по факту появления в сети видео об издевательствах подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Перми.