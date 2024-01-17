МВД: в Перми проверят видео об издевательствах над мальчиком в нижнем белье
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Как заявило РИА Новости региональное отделение ведомства, к настоящему моменту по данному факту обращений в ОМВД России «Пермский» не поступало.
«По информации, размещённой в сети интернет, сотрудниками полиции начата проверка», — пояснили в ведомстве.
Проверку организовали и местные следователи.
Уточняется, что речь идёт о видео, на котором зафиксирован момент того, как мальчик в плавках и шапке идёт по улице в Перми зимой, при этом подростки его подгоняют пинками к крыльцу магазина.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с избиением школьника в Кемерове.