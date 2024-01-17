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МВД: в Перми проверят видео об издевательствах над мальчиком в нижнем белье

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Сотрудники МВД намерены провести проверку по факту появления в сети видео об издевательствах подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Перми.
МВД: в Перми проверят видео об издевательствах над мальчиком в нижнем белье
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Как заявило РИА Новости региональное отделение ведомства, к настоящему моменту по данному факту обращений в ОМВД России «Пермский» не поступало.

«По информации, размещённой в сети интернет, сотрудниками полиции начата проверка», — пояснили в ведомстве.

Проверку организовали и местные следователи.

Уточняется, что речь идёт о видео, на котором зафиксирован момент того, как мальчик в плавках и шапке идёт по улице в Перми зимой, при этом подростки его подгоняют пинками к крыльцу магазина.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с избиением школьника в Кемерове.

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