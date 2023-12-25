RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкину доложат о ситуации с избиением школьника в Кемерове

Короткая ссылка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с избиением школьника в Кемерове.
Бастрыкину доложат о ситуации с избиением школьника в Кемерове
  • РИА Новости
  • © СК РФ

Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на СК.

В соцсетях появилась информация, что в ноябре 2023 года в одной из школ города четвероклассник избил младшего по возрасту ученика. Родители пострадавшего обратились в администрацию образовательного учреждения, но результатов это не принесло. Региональное СУ СК России проводит проверку.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу Александру Сергеевичу Безукладникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив её на контроль в центральном аппарате ведомства», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об издевательствах над подростком в одном из детских оздоровительных учреждений Свердловской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить