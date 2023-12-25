Бастрыкину доложат о ситуации с избиением школьника в Кемерове

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с избиением школьника в Кемерове.

Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на СК.

В соцсетях появилась информация, что в ноябре 2023 года в одной из школ города четвероклассник избил младшего по возрасту ученика. Родители пострадавшего обратились в администрацию образовательного учреждения, но результатов это не принесло. Региональное СУ СК России проводит проверку.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу Александру Сергеевичу Безукладникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив её на контроль в центральном аппарате ведомства», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об издевательствах над подростком в одном из детских оздоровительных учреждений Свердловской области.