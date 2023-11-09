Бастрыкину доложат обстоятельства дела об издевательствах в свердловском лагере

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об издевательствах над подростком в одном из детских оздоровительных учреждений Свердловской области.

Об этом сообщает tagilcity.ru.

СУ СК проведёт проверку после сообщений о том, что к одному из подростков в лагере «Талый ключ» в Артёмовском районе применялись противоправные действия со стороны его ровесников и работников лагеря. Мальчик рассказал, что его избивали, заставляли отжиматься, несмотря на травму кисти.

Доклад по итогам проверки предоставит и.о. главы СУ СК России по региону Анатолий Надбитов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга подросток выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета. Пострадавший госпитализирован.