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Суд в Москве не стал рассматривать иск к блогеру Ивлеевой на 1 млрд рублей

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Таганский суд Москвы не принял коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием выплатить 1 млрд рублей компенсации за вечеринку в московском клубе «Мутабор».
Суд в Москве не стал рассматривать иск к блогеру Ивлеевой на 1 млрд рублей
  • РИА Новости

Как рассказал в беседе RT адвокат Владислав Ватаманюк, будет подан ещё один иск. Всего в заявлении указаны 23 истца.

По словам Ватаманюка, МТС участвовала в организации вечеринки, а также организовала её трансляцию через своё приложение Nuum.

Ранее аналогичный иск поступил в Хамовнический суд Москвы, но был возвращён заявителям в связи с тем, что ответчик не проживает на территории района Хамовники.

Перед этим Ивлеева не признала вину в организации «голой» вечеринки. Защита блогера полагает, что ответственность за организацию мероприятия должна нести компания, заключившая с Ивлеевой соответствующий договор.

По словам Ивлеевой, основной задачей мероприятия было привлечение спонсорских интеграций, а именно компаний МТС и «Золотое яблоко».

В пресс-службе МТС сообщили RT, что к настоящему времени не получали иск с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда из-за вечеринки Ивлеевой.

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