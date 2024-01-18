Суд в Москве не стал рассматривать иск к блогеру Ивлеевой на 1 млрд рублей
- РИА Новости
Как рассказал в беседе RT адвокат Владислав Ватаманюк, будет подан ещё один иск. Всего в заявлении указаны 23 истца.
По словам Ватаманюка, МТС участвовала в организации вечеринки, а также организовала её трансляцию через своё приложение Nuum.
Ранее аналогичный иск поступил в Хамовнический суд Москвы, но был возвращён заявителям в связи с тем, что ответчик не проживает на территории района Хамовники.
Перед этим Ивлеева не признала вину в организации «голой» вечеринки. Защита блогера полагает, что ответственность за организацию мероприятия должна нести компания, заключившая с Ивлеевой соответствующий договор.
По словам Ивлеевой, основной задачей мероприятия было привлечение спонсорских интеграций, а именно компаний МТС и «Золотое яблоко».
В пресс-службе МТС сообщили RT, что к настоящему времени не получали иск с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда из-за вечеринки Ивлеевой.