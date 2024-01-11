Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в организации «голой» вечеринки в клубе «Мутабор», следует из постановления Лефортовского суда Москвы.

«Индивидуальный предприниматель Ивлеева А. В.... вину не признала. Адвокат доводы и объяснения Ивлеевой поддержал, указав на то, что ей не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде», — приводит текст документа ТАСС.

Защита блогера полагает, что ответственность за организацию мероприятия должна нести компания, заключившая с Ивлеевой соответствующий договор.

Кроме того, по словам блогера, основной задачей мероприятия было привлечение спонсорских интеграций, а именно — компаний МТС и «Золотое яблоко».

Ранее адвокат Владислав Ватаманюк сообщил, что деньги, которые планировали взыскать с Ивлеевой, должны были пойти в государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО.

Лефортовский районный суд города Москвы назначил Ивлеевой административный штраф в размере 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки.

На мероприятие блогер пришла в прозрачном платье, а колье с драгоценным камнем надела на ягодицы, заявив, что оно стоит 23 млн рублей.

Скандальную вечеринку в клубе «Мутабор» признали пропагандой ЛГБТ*.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.