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На Ивлееву подали коллективный иск на 1 млрд рублей из-за скандальной вечеринки

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За организацию «голой» вечеринки на Анастасию Ивлееву подали коллективный иск на 1 млрд рублей, он уже поступил в Хамовнический суд Москвы. Адвокат Владислав Атаманюк сообщил RT, что эти деньги должны пойти в созданный президентом госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО.
На Ивлееву подали коллективный иск на 1 млрд рублей из-за скандальной вечеринки
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Инициатором иска выступил продюсер «Бригады» Александр Иншаков, к нему присоединились 22 человека, в том числе деятели культуры и спорта.

Атаманюк считает, что резонансная вечеринка оскорбила российских граждан, а выходки и внешний вид известных людей противоречили семейным, культурным и традиционным ценностям страны. По его словам, 1 млрд рублей должен пойти тем, кто действительно заслуживает внимания и поддержки и нуждается в них.

Ранее народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором извинился за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Российский певец Дима Билан также объяснил своё участие в вечеринке.

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