Суд в Москве вернул заявителям иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей

Хамовнический районный суд города Москвы отказался рассматривать иск к актрисе и блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей, поскольку она зарегистрирована на территории иного субъекта России. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В сообщении отмечается, что суд вернул исковое заявление продюсеру Александру Иншакову, а также лицам, присоединившимся к его иску.

В пресс-службе объяснили, что сведения о том, что блогер проживает на территории района Хамовники, отсутствуют.

«При этом имеются сведения о её регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе.

Ранее адвокат Владислав Ватаманюк сообщил, что деньги, которые планировали взыскать с Ивлеевой, должны были пойти в государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО.