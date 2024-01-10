Суд в Москве вернул заявителям иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что суд вернул исковое заявление продюсеру Александру Иншакову, а также лицам, присоединившимся к его иску.
В пресс-службе объяснили, что сведения о том, что блогер проживает на территории района Хамовники, отсутствуют.
«При этом имеются сведения о её регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе.
Ранее адвокат Владислав Ватаманюк сообщил, что деньги, которые планировали взыскать с Ивлеевой, должны были пойти в государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО.