В МТС не получали иск о компенсации морального вреда за вечеринку Ивлеевой

В пресс-службе МТС сообщили RT, что к настоящему времени не получали иск с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда из-за вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

Отмечается, что после ознакомления с предметом спора компания, если будет необходимо, представит свою позицию в суде.

Также в МТС заявили, что не имеют отношения к вечеринке Ивлеевой и не являются спонсором либо организатором данного мероприятия.

Ранее ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд города Москвы сообщал, что судебная инстанция зарегистрировала коллективный иск к актрисе и блогеру Анастасии Ивлеевой, а также ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС).

Перед этим Ивлеева не признала вину в организации «голой» вечеринки. Защита блогера полагает, что ответственность за организацию мероприятия должна нести компания, заключившая с Ивлеевой соответствующий договор.

По словам Ивлеевой, основной задачей мероприятия было привлечение спонсорских интеграций, а именно компаний МТС и «Золотое яблоко».