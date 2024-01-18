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Врач Саламатина: из-за купаний в ледяной воде могут обостряться болезни суставов

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Врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина рассказала, что после крещенских купаний могут обостриться различные заболевания.
Врач Саламатина: из-за купаний в ледяной воде могут обостряться болезни суставов
  • Gettyimages.ru
  • © mihtiander

«У любителей крещенских купаний возникает обострение синуситов и проявляются ларингиты», — поделилась врач в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также могут обостряться заболевания суставов, восстановление которых может занять до шести месяцев и более.

Кроме того, у неподготовленных людей резкий выброс адреналина из-за погружения в ледяную воду может привести к внезапной остановке дыхания и потере сознания или резкому росту кровяного давления, добавила в заключение Саламатина.

Ране врач-терапевт первого терапевтического отделения Пушкинской больницы им. профессора В.Н. Розанова Анна Житко предупредила, что популярный в России способ закаливания, когда после бани окунаются в прорубь или в сугроб, может быть опасен для неподготовленного организма.

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