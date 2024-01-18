Врач Саламатина: из-за купаний в ледяной воде могут обостряться болезни суставов

Врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина рассказала, что после крещенских купаний могут обостриться различные заболевания.

«У любителей крещенских купаний возникает обострение синуситов и проявляются ларингиты», — поделилась врач в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также могут обостряться заболевания суставов, восстановление которых может занять до шести месяцев и более.

Кроме того, у неподготовленных людей резкий выброс адреналина из-за погружения в ледяную воду может привести к внезапной остановке дыхания и потере сознания или резкому росту кровяного давления, добавила в заключение Саламатина.

Ране врач-терапевт первого терапевтического отделения Пушкинской больницы им. профессора В.Н. Розанова Анна Житко предупредила, что популярный в России способ закаливания, когда после бани окунаются в прорубь или в сугроб, может быть опасен для неподготовленного организма.