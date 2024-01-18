Врач Житко: холодовые закаливания без надлежащей подготовки опасны для здоровья

Врач-терапевт первого терапевтического отделения Пушкинской больницы им. профессора В.Н. Розанова Анна Житко предупредила, что популярный в России способ закаливания, когда после бани окунаются в прорубь или в сугроб, может быть опасен для неподготовленного организма.

В парилке под воздействием высокой температуры кровеносные сосуды расширяются, а после резкого выхода на холод, наоборот, спазмируются из-за перепада температур, объяснила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Врач предупредила, что на этом фоне у неподготовленных людей может резкого подскочить давление, нарушиться ритм сердца (вплоть до рефлекторной остановки), возрастает вероятность инфаркта или инсульта.

Житко посоветовала закаливаться поэтапно, начиная с контрастного душа, постепенно переходя к холодным обливаниям с температурой воды не ниже +35 °С, раз от раза понижая градус.

«А если у вас поблизости от бани есть ледяная купель, то лучше не прыгать в неё (чревато осложнениями для организма), а плавно спускаться по лестнице в воду», — резюмировала врач.

Ранее терапевт Ольга Минина в интервью телеканалу «360» дала рекомендации россиянам, которые планируют принять участие в крещенских купаниях.