В Казани построят самую большую поликлинику в Татарстане
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
Отмечается, что площадь нового медучреждения составит 10,6 тыс. кв. м.
В поликлинике будут работать взрослое и детское отделения, женская консультация, травматологический пункт, а также филиал станции скорой помощи.
Медучреждение рассчитано на обслуживание до 65 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах начала работу новая поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в смену.