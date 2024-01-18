В Казани построят самую большую поликлинику в Татарстане

В Казани в рамках нацпроекта «Здравоохранение» к концу 2024 года построят самую большую поликлинику в Татарстане.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Отмечается, что площадь нового медучреждения составит 10,6 тыс. кв. м.

В поликлинике будут работать взрослое и детское отделения, женская консультация, травматологический пункт, а также филиал станции скорой помощи.

Медучреждение рассчитано на обслуживание до 65 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах начала работу новая поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в смену.