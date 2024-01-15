В Мытищах открыли новую поликлинику на 200 посещений в смену

В подмосковных Мытищах начала работу новая поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в смену.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Здесь обслуживают и взрослое население, и детей. Для микрорайона Пироговский появление ещё одной поликлиники — это важное событие, так как на текущий момент это полностью решает вопрос с получением первичной медико-санитарной помощи», — заявил министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.

В поликлинике есть два кабинета неотложной медпомощи, кабинеты травматолога и хирурга, а также педиатрическое отделение, процедурный и прививочный кабинеты.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области отремонтируют восемь медицинских учреждений в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году.