В Мытищах открыли новую поликлинику на 200 посещений в смену
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1».
«Здесь обслуживают и взрослое население, и детей. Для микрорайона Пироговский появление ещё одной поликлиники — это важное событие, так как на текущий момент это полностью решает вопрос с получением первичной медико-санитарной помощи», — заявил министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
В поликлинике есть два кабинета неотложной медпомощи, кабинеты травматолога и хирурга, а также педиатрическое отделение, процедурный и прививочный кабинеты.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области отремонтируют восемь медицинских учреждений в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году.