«Известия»: молодым специалистам могут предоставить налоговый вычет до 500 тысяч рублей

Законопроект, предлагающий предоставить молодым специалистам налоговый вычет до 500 тыс. рублей по налогу на доходы физических лиц, будет направлен 18 января на отзыв в правительство депутатами Госдумы.

Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, речь идёт о молодых специалистах в возрасте до 35 лет из сфер культуры, образования и здравоохранения.

Согласно статье, данная мера является дополнительным стимулом для привлечения молодых специалистов на работу в регионы.

В декабре Минспорт определил перечень организаций для получения налогового вычета за занятия спортом.

Также в Госдуме предложили изменить систему расчёта налогового вычета за детей.