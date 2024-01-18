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«Известия»: молодым специалистам могут предоставить налоговый вычет до 500 тысяч рублей

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Законопроект, предлагающий предоставить молодым специалистам налоговый вычет до 500 тыс. рублей по налогу на доходы физических лиц, будет направлен 18 января на отзыв в правительство депутатами Госдумы.

Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, речь идёт о молодых специалистах в возрасте до 35 лет из сфер культуры, образования и здравоохранения.

Согласно статье, данная мера является дополнительным стимулом для привлечения молодых специалистов на работу в регионы.

В декабре Минспорт определил перечень организаций для получения налогового вычета за занятия спортом.

Также в Госдуме предложили изменить систему расчёта налогового вычета за детей.

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