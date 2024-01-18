«Известия»: молодым специалистам могут предоставить налоговый вычет до 500 тысяч рублей
Об этом пишут «Известия».
По данным газеты, речь идёт о молодых специалистах в возрасте до 35 лет из сфер культуры, образования и здравоохранения.
Согласно статье, данная мера является дополнительным стимулом для привлечения молодых специалистов на работу в регионы.
В декабре Минспорт определил перечень организаций для получения налогового вычета за занятия спортом.
Также в Госдуме предложили изменить систему расчёта налогового вычета за детей.