В Госдуме предложили изменить систему расчёта налогового вычета за детей

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила изменить систему расчёта налогового вычета за детей и рассчитывать суммы относительно величины регионального прожиточного минимума. Копия письма на имя председателя правительства Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметила, что Налоговым кодексом России в целях поддержки семей с детьми предусмотрено право граждан на налоговый вычет, размер которого составляет 1400 рублей на первого ребёнка, 1400 рублей — на второго, 3000 рублей — на третьего и каждого последующего ребёнка.

При этом вычет предоставляется ежемесячно, до тех пор пока доход родителя, исчисленный с начала года, не превысит 350 тыс. рублей.

Вместе с тем установление фиксированной суммы налогового вычета фактически не учитывает реальную полезность указанного налогового вычета для семьи в тот или иной социально-экономической период. Так, согласно данным Росстата, в России инфляция с января 2016-го по октябрь 2023 года составила 55,86%, заметила Лантратова.

В связи с этим представляется целесообразным рассчитывать сумму налогового вычета на детей в зависимости от соответствующей величины регионального прожиточного минимума, ввиду того что данный показатель является более гибким, в частности, он регулярно пересматривается в зависимости от текущего социально-экономического положения, в котором находится население страны.

Например, возможно установить, что размер вычета на первого ребёнка должен составлять 20% от величины прожиточного минимума, на второго — 30%, на третьего и последующих — 50%. Кроме того, предлагается повысить сумму дохода родителя, с которой предоставляется налоговый вычет, до 1 млн рублей, добавила парламентарий.

«На основании изложенного просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность реализации предложения об изменении механизма расчёта налогового вычета для семей с детьми, исходя из размера прожиточного минимума, и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

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