В России призвали не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей
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Как напомнила Волынец, в соответствии со ст. 12 федерального закона «О страховых пенсиях» в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Пенсионные коэффициенты начисляются не более чем за четырёх детей, пояснила собеседница RT.
По её словам, получается, что женщины, родившие и воспитавшие более четырёх детей и находившиеся в отпуске по уходу за ними до 1,5 года на каждого, находятся в заведомо невыгодных для них условиях.
Пенсия уменьшается из-за неучёта остальных периодов ухода за детьми, которые родились в семье после четвёртого ребёнка, объяснила детский омбудсмен.
«Прошу вас, уважаемая Татьяна Викторовна, инициировать разработку законопроекта о внесении изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях», исключающих ограничение по учёту страхового стажа у женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей», — говорится в тексте обращения.
Ранее Волынец предложила при расчёте пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка назначать выплату без учёта нефинансовых факторов, имущественной обеспеченности, учитывая только общий доход семьи.