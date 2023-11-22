При расчёте детского пособия предложили не учитывать имущественный фактор

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила при расчёте пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка назначать выплату без учёта нефинансовых факторов, имущественной обеспеченности, учитывая только общий доход семьи. Копия обращения на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.

Как подчеркнула Волынец, всесторонняя поддержка семей с детьми — одно из ключевых направлений повышения рождаемости.

При этом она напомнила, что постановлением правительства утверждены порядок и условия назначения, выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Детский омбудсмен добавила, что учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя.

Однако, по её словам, для решения проблем повышения эффективности реализации всей социально-демографической политики и усиления мер социальной поддержки семьи крайне важно при назначении единого пособия не учитывать нефинансовые, имущественные факторы.

«Прошу вас, уважаемая Татьяна Викторовна, рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменений в постановление правительства России «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка», — говорится в тексте обращения.

Согласно инициативе, предлагается при расчёте пособия назначать выплату без учёта нефинансовых факторов, имущественной обеспеченности, учитывая только общий доход семьи.

Ранее Волынец предложила рассмотреть вопрос о разработке федерального законопроекта, предусматривающего выдачу электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов.