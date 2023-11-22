При расчёте детского пособия предложили не учитывать имущественный фактор
- РИА Новости
Как подчеркнула Волынец, всесторонняя поддержка семей с детьми — одно из ключевых направлений повышения рождаемости.
При этом она напомнила, что постановлением правительства утверждены порядок и условия назначения, выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
Детский омбудсмен добавила, что учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя.
Однако, по её словам, для решения проблем повышения эффективности реализации всей социально-демографической политики и усиления мер социальной поддержки семьи крайне важно при назначении единого пособия не учитывать нефинансовые, имущественные факторы.
«Прошу вас, уважаемая Татьяна Викторовна, рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменений в постановление правительства России «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка», — говорится в тексте обращения.
Согласно инициативе, предлагается при расчёте пособия назначать выплату без учёта нефинансовых факторов, имущественной обеспеченности, учитывая только общий доход семьи.
Ранее Волынец предложила рассмотреть вопрос о разработке федерального законопроекта, предусматривающего выдачу электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов.