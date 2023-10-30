Детям-инвалидам призвали выдавать электронные сертификаты на реабилитацию

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос о разработке федерального законопроекта, предусматривающего выдачу электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов. Копия обращения на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.

Кроме того, обращение направлено на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева.

Как пояснила Волынец, реабилитация инвалидов направлена на устранение или компенсацию ограничений, которые вызваны нарушениями здоровья, с целью социальной адаптации, достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество.

«Проблемы доступности для инвалидов качественных и эффективных услуг и мероприятий, входящих в комплексную реабилитацию и абилитацию, актуальны для субъектов Российской Федерации», — подчеркнула она.

Вместе с тем, по её словам, в настоящее время использование механизмов электронного сертификата значительно упрощает процедуру получения гражданами государственной социальной помощи, повышает прозрачность её финансовой составляющей.

В связи с этим детский омбудсмен предложила расширить сферу применения электронного сертификата, в частности, на услуги по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

Согласно инициативе, с его помощью можно будет оплатить реабилитационные мероприятия в специализированных учреждениях, питание и проживание пациентов и их сопровождающих. Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации.

По её мнению, механизм предоставления детям-инвалидам качественных и эффективных услуг по комплексной реабилитации в настоящее время урегулирован в недостаточной степени.

«С учётом вышеизложенного прошу вас в защиту прав и интересов детей-инвалидов рассмотреть вопрос о разработке федерального законопроекта, предусматривающего выдачу электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов», — говорится в обращении.

Ранее Волынец предложила популяризировать образ многодетной семьи посредством создания фильмов, сериалов и рекламных роликов.