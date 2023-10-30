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Детям-инвалидам призвали выдавать электронные сертификаты на реабилитацию

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос о разработке федерального законопроекта, предусматривающего выдачу электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов. Копия обращения на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.
Детям-инвалидам призвали выдавать электронные сертификаты на реабилитацию
  • Gettyimages.ru

Кроме того, обращение направлено на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева.

Как пояснила Волынец, реабилитация инвалидов направлена на устранение или компенсацию ограничений, которые вызваны нарушениями здоровья, с целью социальной адаптации, достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество.

«Проблемы доступности для инвалидов качественных и эффективных услуг и мероприятий, входящих в комплексную реабилитацию и абилитацию, актуальны для субъектов Российской Федерации», — подчеркнула она.

Вместе с тем, по её словам, в настоящее время использование механизмов электронного сертификата значительно упрощает процедуру получения гражданами государственной социальной помощи, повышает прозрачность её финансовой составляющей.

В связи с этим детский омбудсмен предложила расширить сферу применения электронного сертификата, в частности, на услуги по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

Согласно инициативе, с его помощью можно будет оплатить реабилитационные мероприятия в специализированных учреждениях, питание и проживание пациентов и их сопровождающих. Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации.

По её мнению, механизм предоставления детям-инвалидам качественных и эффективных услуг по комплексной реабилитации в настоящее время урегулирован в недостаточной степени.

«С учётом вышеизложенного прошу вас в защиту прав и интересов детей-инвалидов рассмотреть вопрос о разработке федерального законопроекта, предусматривающего выдачу электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов», — говорится в обращении.

Ранее Волынец предложила популяризировать образ многодетной семьи посредством создания фильмов, сериалов и рекламных роликов.

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