Минспорт определил перечень организаций для получения налогового вычета за занятия спортом
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Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.
С 2022 года граждане могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Для получения вычета требуется, чтобы организации, предоставляющие услуги, были включены в специальный перечень учреждений, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги.
Условия для включения: физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование.
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