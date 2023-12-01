Минспорт определил перечень организаций для получения налогового вычета за занятия спортом

Минспорт России определил перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей для получения физлицами налогового вычета за занятия спортом.

Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

С 2022 года граждане могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Для получения вычета требуется, чтобы организации, предоставляющие услуги, были включены в специальный перечень учреждений, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги.

Условия для включения: физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование.

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