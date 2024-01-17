Невролог Беленко: стресс является основной проблемой метеозависимых людей

Кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог Клинического центра вегетативной неврологии Елена Беленко выразила мнение, что проблемы с нервной системой приводят к ухудшению самочувствия во время резкого потепления или похолодания.

«У людей много стрессов, адаптации к перепадам температур нет, потому что у нас за это как раз отвечает вегетативная нервная система… И когда меняется давление, температура, это всё воспринимается рецепторами кожи и передаётся на вегетативные центры, которые должны отрегулировать сосудистый тонус, реакцию сердца, реакцию желёз внутренней секреции», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, это не получается сделать полноценно, что приводит к появлению головной боли, повышению артериального давления, нехватке сил, сонливости, апатии.

Как отметила Беленко, на восстановление нервной системы влияет нехватка физической активности, неполноценный сон и другие факторы.

Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.