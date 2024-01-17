Глава Росрыболовства назвал увеличение импортных пошлин нецелесообразным

Ситуация на рынке рыбы в России сбалансирована, увеличение импортных пошлин нецелесообразно, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Ситуация на рынке сбалансированная. Увеличение импортных пошлин в настоящее время считаем нецелесообразным... Это может привести к росту стоимости на прилавках», — цитирует его ТАСС.

В июле 2023 года правительство России ввело специальные экономические меры в отношении некоторых товаров из недружественных стран. В частности, ограничения коснулись ввоза в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что производство икры лососёвых видов рыб в России в 2023 году выросло более чем в два раза по сравнению с 2022 годом.