Производство икры лососёвых видов рыб в России выросло более чем в два раза
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Об этом сообщает ТАСС.
«Выработка икры лососёвых пород рыб в этом году выросла более чем в два раза за счёт успешной лососёвой путины», — сказал Данкверт.
Он добавил, что при этом изготовление имитированной икры сократилось в 2,4 раза.
В начале ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что объёмы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России создают предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру.
Ранее сообщалось, что кишечную палочку нашли в красной икре под брендами «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», Royal Black, «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента».
Всего эксперты проверили 24 товара по 37 показателям качества и безопасности.