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Производство икры лососёвых видов рыб в России выросло более чем в два раза

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Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что производство икры лососёвых видов рыб в России в 2023 году выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.
Производство икры лососёвых видов рыб в России выросло более чем в два раза
  • Gettyimages.ru
  • © Borislav

Об этом сообщает ТАСС.

«Выработка икры лососёвых пород рыб в этом году выросла более чем в два раза за счёт успешной лососёвой путины», — сказал Данкверт.

Он добавил, что при этом изготовление имитированной икры сократилось в 2,4 раза.

В начале ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что объёмы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России создают предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру.

Ранее сообщалось, что кишечную палочку нашли в красной икре под брендами «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», Royal Black, «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента».

Всего эксперты проверили 24 товара по 37 показателям качества и безопасности.

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