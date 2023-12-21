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Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре

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Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре под брендами «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», Royal Black, «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента».
Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре
  • globallookpress.com
  • © Pogiba Alexandra/news.ru

«В восьми товарах обнаружена кишечная палочка — это икра «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С», «Московский рыбокомбинат», — говорится в сообщении организации.

Уточняется, что всего эксперты проверили 24 товара по 37 показателям качества и безопасности.

Ранее Роскачество обнаружило в ряде продаваемых в России пельменей листерии и сальмонеллы, а также незаявленные в составе ингредиенты.

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