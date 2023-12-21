Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре
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«В восьми товарах обнаружена кишечная палочка — это икра «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С», «Московский рыбокомбинат», — говорится в сообщении организации.
Уточняется, что всего эксперты проверили 24 товара по 37 показателям качества и безопасности.
Ранее Роскачество обнаружило в ряде продаваемых в России пельменей листерии и сальмонеллы, а также незаявленные в составе ингредиенты.