Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран
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В пресс-службе подчеркнули, что отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители.
Так, российские компании получат возможность для увеличения объёмов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест.
В конце июня правительство утвердило список семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран могут ограничить с 1 октября по 31 декабря текущего года.