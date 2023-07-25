Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран

Правительство России ввело специальные экономические меры в отношении некоторых товаров из недружественных стран. В частности, ограничения коснулись ввоза в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов.

В пресс-службе подчеркнули, что отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители.

Так, российские компании получат возможность для увеличения объёмов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест.

В конце июня правительство утвердило список семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран могут ограничить с 1 октября по 31 декабря текущего года.