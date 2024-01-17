Профессор Ишевский заявил, что импортные яйца отличаются по вкусу от российских
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В беседе с изданием «Доктор Питер» эксперт посоветовал не закупать продукты большими партиями, а сначала взять на пробу десяток.
«Импортные яйца могут отличаться как по вкусовым характеристикам, так и по цвету желтка... Если же в корма добавляли вторичное рыбное сырьё, что особенно касается турецких яиц, после термообработки у них может появиться рыбный привкус», — предупредил Ишевский.
Президент России Владимир Путин ранее объяснил рост цен на яйца увеличением спроса на них и ростом доходов населения.
Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылёва назвала справедливой стоимость в 110—125 рублей за десяток яиц.