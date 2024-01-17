Врачи назвали требующие обращения за медицинской помощью симптомы

Опрошенные RT врачи рассказали, на какие симптомы стоит обратить внимание и обязательно обратиться за медицинской помощью.

Как пояснил иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, к таким симптомам относится состояние, когда температура «сбивается», но потом опять быстро поднимается, и в течение пяти дней и более не удаётся её нормализовать.

«Если появляются боли где-либо — резкие или те, которые нельзя купировать. Любые другие неврологические проявления: когда появляется (на фоне боли или без боли) шаткость походки, слабость в руке или ноге, изменение чувствительности... Если температура не очень высокая, а человек, например, не может встать с постели, очень медленно отвечает на вопросы, не может сосредоточиться», — предупредил собеседник RT.

Также он посоветовал обращать внимание на побледнение кожных покровов и посинение носогубного треугольника.

Кроме того, по словам эксперта, обратиться к врачу необходимо, если отмечаются перебои в работе сердца, давление выраженно снижается или повышается.

«Одышка — когда в покое частота дыхательных движений более 20 в минуту. Боли в области сердца, груди. Если выполняется пульсоксиметрия и результат — 93% и ниже», — добавил Крючков.

По мнению соруководителя направления «Превентивная медицина» рынка «Хелснет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергея Чудакова, в целом лучше не откладывать поход к врачу.

«Особенно если вы понимаете, что симптомы не проходят и ваше самочувствие не улучшается в течение трёх-четырёх дней. Сюда же можно отнести продолжительный насморк, кашель и стабильно высокую температуру», — сказал специалист.

Чтобы защитить себя от заражения, стоит избегать длительного присутствия в местах скопления большого количества людей, носить маски и укреплять иммунитет, подчеркнул врач.

«Это можно делать при помощи натуральных доступных продуктов, например ягод (чёрной и красной смородины, малины, клубники). Кроме того, по мере необходимости нужно восполнять дефициты витаминов D, C и цинка», — заявил Чудаков.

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа подчеркнула, что в период болезни не стоит никуда ходить.

«Обострения мы ждали, так как никто не отменял (новогодние. — RT) ёлки, а дети являются разносчиками всевозможных инфекций. Но я думаю, что это быстро закончится. Потому что всё-таки не такое сейчас агрессивное ОРВИ и COVID-19. То есть пока это всё в управляемом режиме, поэтому, я думаю, врачи справятся с этим», — заключила она.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа госпитализаций пациентов с ОРВИ и коронавирусной инфекций COVID-19 на 40% после праздников.

Она добавила, что это говорит о том, что люди лечились дома и не обращались за медпомощью.