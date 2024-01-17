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Специалист Старостин назвал опасным купание в стихийных купелях

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Эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин рекомендовал не купаться в необорудованных или стихийных купелях, так как это опасно для жизни.
Специалист Старостин назвал опасным купание в стихийных купелях
  • Gettyimages.ru
  • © Sviatlana Lazarenka

«Не всегда известна глубина в этой проруби или купели, не всегда есть возможность комфортно выбраться из них. Это опасно, потому что переохлаждение организма наступает достаточно быстро, и человек теряет возможность прилагать необходимые усилия, чтобы из неё выбраться», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, по словам Старостина, под водой могут находиться посторонние предметы, не исключены подводные течения, которые могут унести под кромку льда.

Ранее Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, рассказала в беседе с RT, как грамотно подготовиться к крещенским купаниям.

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