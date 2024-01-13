Врач: находиться в проруби при крещенских купаниях нужно не более 10—15 секунд

Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, рассказала в беседе с RT, как грамотно подготовиться к крещенским купаниям.

«Самостоятельно оценить свои силы и здоровье довольно сложно, поэтому перед тем, как решиться на окунание в прорубь, полезно проконсультироваться с терапевтом или педиатром — если планируется купание ребёнка. Если врач дал добро, то перед погружением нужно подготовить организм. Начинать делать это лучше заранее — примерно за полгода, так как летом условия для закаливания наиболее подходящие», — объяснила врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Но если вы решили окунуться в прорубь незадолго до праздника, постарайтесь адаптировать организм к предстоящему событию в ускоренном режиме — за пять-семь дней до погружения начните принимать контрастный душ, посоветовала она.

«Режимы холодной и почти горячей воды следует менять каждые 15 секунд в течение 2—4 минут. Взрослым можно начинать с 8—12 °C, а детям и пожилым — с 34—35 °C, постепенно снижая температуру», — добавила специалист.

В день Крещения, 19 января, ни в коем случае нельзя пить алкоголь — он способствует более быстрому переохлаждению, предупредила Кашух.

«Погружаться в воду на голодный желудок не стоит. Также перед погружением необходимо измерить давление: если оно выше или ниже нормы, лучше не рисковать и отказаться от купания в проруби», — заявила собеседница RT.

По её словам, дожидаться очереди лучше в специально оборудованной палатке.

«Если такой возможности нет, то на открытом воздухе у купели нужно стоять не в купальнике, а в тёплой одежде: в этом случае риск переохлаждения будет существенно ниже. На ноги надеть обувь с рифлёной подошвой: на льду легко поскользнуться и получить травму», — рассказала врач.

По её мнению, находиться в проруби нужно не более 10—15 секунд.

«Если вы участвуете в крещенских купаниях впервые и не знаете, как отреагирует ваш организм, не погружайтесь с головой. После купания разотритесь полотенцем, наденьте сухую тёплую одежду и обувь, выпейте горячего сладкого чая», — заключила она.

Ранее врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» кандидат медицинских наук Владимир Логинов предупредил в беседе с RT о вреде слишком горячих напитков для здоровья.