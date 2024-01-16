Путин ожидает, что урожай зерновых в России в 2023 году составит 143—147 млн т

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает урожай зерновых в России в 2023 году на уровне 143—147 млн т.

Соответствующий прогноз он высказал на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

«В этом году [урожай зерновых будет] 143 млн т, но если посчитать новые территории — плюс ещё 4 млн т, то 147 млн будет», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что в прошлом году был рекордный в истории России урожай зерновых — 156 млн т.

«Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках», — добавил российский лидер.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев рассказал о самых перспективных профессиях в сельском хозяйстве.