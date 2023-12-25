Патрушев назвал самые перспективные профессии в сельском хозяйстве

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев рассказал о самых перспективных профессиях в сельском хозяйстве. Он считает, что это прежде всего направления, которые связаны с генетикой и селекцией растений и животных.

«Сейчас такая подготовка осуществляется по соответствующим профилям у агрономов и ветеринаров. Однако 14 ноября на стратегической сессии в правительстве было принято решение об определении этих направлений в отдельные специальности», — заявил Патрушев в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, это позволит усилить кадровый потенциал отрасли, а также готовить специалистов для обеспечения технологического суверенитета России и повысить престиж АПК.

Как напомнил министр, в июне 2023 года кабмин постановил провести эксперимент по разработке и реализации экспериментальных программ интернатуры по специальностям в сфере ветеринарии.

«Это новый уровень образования в этой сфере. Кроме того, всё более востребованы такие образовательные профили, как «биоинформатика», «сити-фермерство», «агрокибернетика». Умная обработка полей, робототехника и беспилотные технологии», — добавил Патрушев.

Ранее Патрушев рассказал, что в 2023 году отечественная агропромышленность собрала один из крупнейших урожаев, который сможет обеспечить и потребности внутреннего рынка, и экспортные запросы стран-партнёров.