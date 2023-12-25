RT в Telegram
Подпишись

Патрушев назвал самые перспективные профессии в сельском хозяйстве

Короткая ссылка
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев рассказал о самых перспективных профессиях в сельском хозяйстве. Он считает, что это прежде всего направления, которые связаны с генетикой и селекцией растений и животных.
Патрушев назвал самые перспективные профессии в сельском хозяйстве
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Сейчас такая подготовка осуществляется по соответствующим профилям у агрономов и ветеринаров. Однако 14 ноября на стратегической сессии в правительстве было принято решение об определении этих направлений в отдельные специальности», — заявил Патрушев в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, это позволит усилить кадровый потенциал отрасли, а также готовить специалистов для обеспечения технологического суверенитета России и повысить престиж АПК.

Как напомнил министр, в июне 2023 года кабмин постановил провести эксперимент по разработке и реализации экспериментальных программ интернатуры по специальностям в сфере ветеринарии.

«Это новый уровень образования в этой сфере. Кроме того, всё более востребованы такие образовательные профили, как «биоинформатика», «сити-фермерство», «агрокибернетика». Умная обработка полей, робототехника и беспилотные технологии», — добавил Патрушев.

Ранее Патрушев рассказал, что в 2023 году отечественная агропромышленность собрала один из крупнейших урожаев, который сможет обеспечить и потребности внутреннего рынка, и экспортные запросы стран-партнёров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить