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Губернатор Артюхов обсудил с Чекунковым допфинансирование проектов в ЯНАО

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым перспективы развития региона.
Губернатор Артюхов обсудил с Чекунковым допфинансирование проектов в ЯНАО
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

«Обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования к строительству наёмных домов, возможности механизма Арктической концессии для поддержки таких проектов, как туристический кластер «Рай-Из», дальнейшее развитие программы «Гектар в Арктике», — сказано в сообщении пресс-службы.

Также в ходе встречи обсудили разработку планов опорных городов Арктической зоны. На Ямале ими стали Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерация Салехард — Лабытнанги.

Ранее Алексей Чекунков заявил, что за первые дни после запуска программы «Арктическая ипотека» выдано 122 кредита на общую сумму 514 млн рублей.

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