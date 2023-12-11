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Чекунков: по арктической ипотеке банки выдали 122 кредита на 514 млн рублей

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Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков заявил, что за первые дни после запуска программы «Арктическая ипотека» выдано 122 кредита на общую сумму 514 млн рублей.
Чекунков: по арктической ипотеке банки выдали 122 кредита на 514 млн рублей
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время совещания по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны России, которое проводит российский лидер Владимир Путин.

«За первых два дня работы программы 20 банков получили 6 тыс. заявок, уже выдано 122 кредита на сумму 514 млн рублей», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин заявил, что участники специальной военной операции должны иметь возможность получать льготную ипотеку без ограничений по возрасту.

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