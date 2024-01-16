Врач Алентов напомнил о вреде молока для людей с лактазной недостаточностью

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов предупредил, что в некоторых случаях молоко может вредить здоровью.

Людям с лактазной недостаточностью не стоит злоупотреблять этим продуктом, поделился он в разговоре с газетой «Известия».

«У таких людей в организме не хватает ферментов, способных расщепить лактозу — молочный сахар. В мире с таким явлением сталкивается до 65% людей», — отметил Алентов.

При этом такие люди могут без особых проблем усваивать сыры, творог, йогурты, кефир.

«В этих продуктах лактозы меньше, и она уже частично ферментирована», — заключил специалист.

Ранее травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Дарья Черемисова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.