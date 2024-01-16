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Специалист Никифорова назвала основные тренды на рынке труда

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Руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова рассказала об изменениях и основных трендах на рынке труда.
Специалист Никифорова назвала основные тренды на рынке труда
  • Gettyimages.ru
  • © shapecharge

Как отметила специалист в беседе с RuNews24, сейчас работодатели ищут разноплановых специалистов, способных решать множество задач одновременно.

Также она выразила мнение, что привлекать сотрудников к работе необходимо не только зарплатами, но и условиями труда.

«Люди больше не готовы работать исключительно за деньги, им важно видеть ценность и смысл того, во что они вкладывают силы и время, получать обратную связь, расти и развиваться», — сказала Никифорова.

Ранее сообщалось, что в Челябинске число вакантных мест для рабочих, аграриев и сотрудников добывающего сектора в течение года увеличилось в 1,8 раза, или на 82%, по сравнению с 2022-м.

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