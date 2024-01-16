Специалист Никифорова назвала основные тренды на рынке труда
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Как отметила специалист в беседе с RuNews24, сейчас работодатели ищут разноплановых специалистов, способных решать множество задач одновременно.
Также она выразила мнение, что привлекать сотрудников к работе необходимо не только зарплатами, но и условиями труда.
«Люди больше не готовы работать исключительно за деньги, им важно видеть ценность и смысл того, во что они вкладывают силы и время, получать обратную связь, расти и развиваться», — сказала Никифорова.
Ранее сообщалось, что в Челябинске число вакантных мест для рабочих, аграриев и сотрудников добывающего сектора в течение года увеличилось в 1,8 раза, или на 82%, по сравнению с 2022-м.