В Челябинске на 82% за год выросло число вакансий для рабочих и аграриев
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».
«Лидером по спросу со стороны работодателей стала сфера производства, сырья и сельского хозяйства, как и годом ранее», — сказано в сообщении.
На данные профессиональные области приходится совокупно 18% предложений от всего рынка вакансий в городе.
Вторую позицию с долей 12% занимает сегмент продаж. Третью — сфера транспорта и логистики с долей 10%.
Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лойкова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, на что компании могут обращать внимание при приёме на работу. По её словам, многие тщательно изучают рекомендации с предыдущих мест работы.