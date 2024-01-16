В Челябинске на 82% за год выросло число вакансий для рабочих и аграриев

В Челябинске число вакантных мест для рабочих, аграриев и сотрудников добывающего сектора в течение года увеличилось в 1,8 раза, или на 82%, по сравнению с предыдущим, 2022-м.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».

«Лидером по спросу со стороны работодателей стала сфера производства, сырья и сельского хозяйства, как и годом ранее», — сказано в сообщении.

На данные профессиональные области приходится совокупно 18% предложений от всего рынка вакансий в городе.

Вторую позицию с долей 12% занимает сегмент продаж. Третью — сфера транспорта и логистики с долей 10%.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лойкова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, на что компании могут обращать внимание при приёме на работу. По её словам, многие тщательно изучают рекомендации с предыдущих мест работы.