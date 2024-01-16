На Кубани построили 169 медучреждений за шесть лет

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе за шесть лет построили 169 медучреждений в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на Telegram-канал Кондратьева.

«Это 91 офис врача общей практики и 78 фельдшерско-акушерских пунктов. В основном они расположены в небольших посёлках, хуторах и станицах, оснащены необходимым оборудованием и медикаментами», — рассказал Кондратьев.

Также он отметил, что в 2024 году в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» в крае оборудуют ещё 11 ФАПов и 11 зданий врачей общей практики (ВОП).

Ранее сообщалось, что новая детская больница появится в Нижнекамске в 2024 году. На эти цели направят 364,5 млн рублей.