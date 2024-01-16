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Офтальмолог Анисимова назвала чтение в транспорте одной из причин ухудшения зрения

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Врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Валентина Анисимова рекомендовала не читать в транспорте, так как это ухудшает зрение.
Офтальмолог Анисимова назвала чтение в транспорте одной из причин ухудшения зрения
  • Gettyimages.ru

При чтении в метро, автобусе, машине глаза получают большую нагрузку — глазная мышца заметно напрягается и меняет фокус расстояния, что приводит к значительному снижению остроты зрения, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по мнению специалиста, испортить зрение может привычка читать лёжа или за компьютером

«При взгляде под углом глаз не в состоянии удерживать правильный фокус на тексте и вынужден постоянно переключаться с одной точки на другую. Это может привести к серьёзному перенапряжению глазного аппарата и в итоге к ухудшению зрения», — заключила Анисимова.

Ранее врач-терапевт и нутрициолог Наталья Зубарева отметила, что здоровое питание снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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