Психолог Девятка рассказала, как сохранить хорошее настроение после праздников

Психолог Анна Девятка дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметила важность проявления заботы о себе.

«В праздники люди многое себе обещают — учить английский или заниматься спортом. С приходом рабочих будней они понимают, что времени на это нет, это заставляет хандрить и чувствовать неуверенность в себе», — рассказала она.

Как пояснила Девятка, рабочие будни вновь приносят осознание того, что необходимо выполнять много обязательств.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.