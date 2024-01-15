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Психолог Девятка рассказала, как сохранить хорошее настроение после праздников

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Психолог Анна Девятка дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.
Психолог Девятка рассказала, как сохранить хорошее настроение после праздников
  • Gettyimages.ru

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметила важность проявления заботы о себе.

«В праздники люди многое себе обещают — учить английский или заниматься спортом. С приходом рабочих будней они понимают, что времени на это нет, это заставляет хандрить и чувствовать неуверенность в себе», — рассказала она.

Как пояснила Девятка, рабочие будни вновь приносят осознание того, что необходимо выполнять много обязательств.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.

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