Психолог Девятка рассказала, как сохранить хорошее настроение после праздников
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В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметила важность проявления заботы о себе.
«В праздники люди многое себе обещают — учить английский или заниматься спортом. С приходом рабочих будней они понимают, что времени на это нет, это заставляет хандрить и чувствовать неуверенность в себе», — рассказала она.
Как пояснила Девятка, рабочие будни вновь приносят осознание того, что необходимо выполнять много обязательств.
Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.