RT в Telegram
Подпишись

Врач Нестеров рассказал о противопоказаниях к купанию в проруби

Короткая ссылка
Тюменский врач скорой помощи Олег Нестеров дал рекомендации по безопасному купанию в проруби. В частности, он посоветовал проверять здоровье в поликлинике перед омовением.
Врач Нестеров рассказал о противопоказаниях к купанию в проруби
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.

«Окунаться можно только в официально утверждённых местах. Запрещено купание тем, у кого аллергия на холод, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая, мочекаменная и желчекаменная болезни, заболевания кожи», — заявил Нестеров.

По его словам, перед купанием желательно плотно поесть, сделать разминку, а перед погружением — выполнить несколько глубоких вдохов и выдохов.

Ранее кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT, как грамотно подготовиться к крещенским купаниям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить