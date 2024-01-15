Врач Нестеров рассказал о противопоказаниях к купанию в проруби

Тюменский врач скорой помощи Олег Нестеров дал рекомендации по безопасному купанию в проруби. В частности, он посоветовал проверять здоровье в поликлинике перед омовением.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.

«Окунаться можно только в официально утверждённых местах. Запрещено купание тем, у кого аллергия на холод, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая, мочекаменная и желчекаменная болезни, заболевания кожи», — заявил Нестеров.

По его словам, перед купанием желательно плотно поесть, сделать разминку, а перед погружением — выполнить несколько глубоких вдохов и выдохов.

Ранее кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT, как грамотно подготовиться к крещенским купаниям.