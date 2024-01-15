Врач Нестеров рассказал о противопоказаниях к купанию в проруби
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.
«Окунаться можно только в официально утверждённых местах. Запрещено купание тем, у кого аллергия на холод, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая, мочекаменная и желчекаменная болезни, заболевания кожи», — заявил Нестеров.
По его словам, перед купанием желательно плотно поесть, сделать разминку, а перед погружением — выполнить несколько глубоких вдохов и выдохов.
Ранее кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT, как грамотно подготовиться к крещенским купаниям.