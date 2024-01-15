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Психолог Мансурова рассказала о пользе дыхательных упражнений при стрессе

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Психолог Ирина Мансурова рекомендовала пятиминутные дыхательные упражнения для снятия стресса.
Психолог Мансурова рассказала о пользе дыхательных упражнений при стрессе
  • Gettyimages.ru

Как посоветовала специалист в беседе с Life.ru, вздох нужно делать примерно за четыре секунды, выдох — за восемь.

Также, по мнению эксперта, хорошо помогает ароматерапия с эфирными маслами мяты и лаванды. Прогулки на воздухе тоже снизят концентрацию гормонов стресса и поспособствуют выработке серотонина.

Кроме того, Мансурова обратила внимание на то, что справиться с эмоциональным перенапряжением и тревожностью помогут соки и смузи.

«В бруснике много калия, который необходим нервной системе, малина богата витамином С, в ней большое количество меди, ароматические соединения черники способствуют повышению настроения. На основе ягод получается хороший успокоительный смузи. Бананы содержат триптофан, способствующий выработке серотонина, а также содержат магний, нормализующий работу нервной системы», — заключила Мансурова.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.

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