В Профсоюзе работников здравоохранения рассказали о приоритетах

Глава общественного совета, председатель Профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников рассказал о приоритетах организации.

«Общественный совет этого созыва, как и прошлого, будет рассматривать вопросы, затрагивающие каждого россиянина: доступность медпомощи, санаторно-курортного лечения, кадровое обеспечение, защиту прав пациентов, лекарственное обеспечение и другие», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, также будет продолжено рассмотрение проектов всех общественно значимых нормативных правовых актов Минздрава. Специалисты оценивают законопроекты и подзаконные акты с точки зрения общественных организаций.

Как отметил Домников, важно и изменить психологию людей, так как многие считают, что забота об их здоровье — задача государства и медицины.

«Но, если человек раз в год не проходит диспансеризацию, эффективность медпомощи снижается в несколько раз», — пояснил он.

Эксперт добавил, что важно популяризировать массовые занятия спортом, и общественные организации могут помочь в этой работе Минздраву.

Ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что в регионе привлекли почти 250 медиков по программе «Земский доктор».