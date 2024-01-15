Профессор Идова рассказала о различиях острого и хронического стресса

Профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова назвала, чем отличается острый стресс от хронического.

«Стресс, не очень сильный и кратковременный, вызывает стимуляцию иммунных показателей. Хронический стресс, наоборот, снижает их. Все виды стресса негативно влияют на функцию тимуса, а это центральный орган иммунитета, в котором образуются практически все Т-клетки», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, стресс влияет на иммунный ответ организма. При разных видах стрессирующих воздействий уровень серотонина может повышаться до 1500% по отношению к его базовому уровню.

Также она обратила внимание на то, что оптимисты и пессимисты по-разному реагируют на стресс.

«Позитивно настроенные люди, которые полагали, что всё будет хорошо, стресс воспринимают как нечто ужасное. Поэтому он сильно снижает их иммунитет. На пессимистов стресс так не действует: они, как думали, что всё будет плохо, так действительно и получилось», — заключила профессор.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.