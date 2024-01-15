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Хирург Асланов назвал перелом лодыжки самой распространённой зимней травмой

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Заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед, вертебролог Рамис Асланов рассказал, что самыми частыми видами травм в зимний период являются повреждения лодыжки и порванные связки.
Хирург Асланов назвал перелом лодыжки самой распространённой зимней травмой
  • Gettyimages.ru

В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист назвал зиму самым травматичным периодом года из-за гололёда и снега.

В ряду распространённых травм зимой, после перелома лодыжек и повреждений связок голеностопного сустава, врач перечислил переломы костей предплечья, лучевой кости в типичном месте, а также переломы копчика, ЗЧМП (закрытая черепно-мозговая травма), перелом плечевой кости.

Асланов также отметил, что зимой возрастает и число возрастных переломов, в частности травм шейки бедренной кости.

Ранее сообщалось, что, по данным Страхового Дома ВСК, в дни новогодних каникул в России 9% страховых случаев в связи с происшествиями связаны с переломами.

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