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Страховщики назвали переломы самыми частыми травмами в новогодние праздники

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В дни новогодних каникул в России 9% страховых случаев в связи с происшествиями — переломы.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные Страхового Дома ВСК.

Самыми травмоопасными регионами (без учёта Москвы) являются Уфа (11% от всех новогодних ЧП), Красноярск (5%), Киров (4%), Санкт-Петербург (4%) и Сургут (4%).

Помимо переломов, в период новогодних праздников россияне обращаются к страховщикам в связи с травмами, полученными из-за падений (8%), а также в ДТП (4%).

Порядка 30% страховых случаев в эти дни приходится на детей и подростков. На втором месте россияне в возрасте 50—60 лет (по 23%).

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