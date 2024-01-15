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Врач Зайцев: из-за храпа повышаются риски инфаркта и инсульта

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Лор-врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что при храпе нарушается вентиляция головного мозга. Из-за этого возрастает вероятность инфаркта и инсульта.
Врач Зайцев: из-за храпа повышаются риски инфаркта и инсульта
  • Gettyimages.ru

Причиной храпа могут быть отёк слизистой оболочки полости носа, разрастание носовых раковин, искривление носовой перегородки, полипы в полости носа, аллергический ринит, а также неправильный образ жизни, например вечерние переедания, сообщил Зайцев в интервью Радио Sputnik.

С проблемой храпа нужно обращаться не к врачу-сомнологу, а к лор-врачу, отметила специалист.

«Там, где надо, проводится хирургическая операция. Там, где возможно, оказывается амбулаторная помощь», — объяснил он.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал эпидемиологическую обстановку в России. По его словам, ситуация типичная для текущего времени года.

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