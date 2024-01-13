Терапевт рассказал о возможных последствиях пожара на складе Wildberries

Терапевт, доктор медицинских наук Александр Карабиненко в беседе с RT рассказал о возможных последствиях для здоровья в связи с пожаром на складе Wildberries.

Врач отметил, что жителям города прежде всего надо обратить внимание на качество вдыхаемого воздуха.

«Если при этом возникают неприятные ощущения, например, бронхоспазмы или другие спастические компоненты нарушения дыхания, то воздух надо вдыхать через влажную тряпочку или марлю, снабжённую каким-нибудь активированным углём, где эти токсические вещества могут оседать. Это уменьшит доступ раздражающих веществ (в организм. — RT)», — пояснил Карабиненко.

Он также предположил, что при горении могут выделяться смолы и органические вещества, оказывающие раздражающие действие на дыхательные пути.

«В конечном итоге это может привести к обострению хронических бронхитов, бронхиальной астмы и т. д, но не более того», — заключил собеседник RT.

Ранее МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что пожар на складе Wildberries локализован на площади 70 тыс. кв. м.